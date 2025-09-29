724يوماً على الإبادة الجماعية في غزة

دخلت جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، يومها الـ724 على التوالي، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي عنيف لكافة أنحاء القطاع، لا سيما مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، بأن 52 مدنيا فلسطينيا ارتقوا شهداء، بينهم 9 من منتظري المساعدات، إلى جانب إصابة العشرات من المواطنين بنيران وقصف قوات الاحتلال، أمس الأحد.

وفي السياق، صرحت وزارة الصحة في غزة، بأنّ مجمع الشفاء الطبي ما زال يعمل ويقدم خدماته الطبية للمواطنين “وذلك رغم صعوبة الوضع الراهن، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي؛ وخاصة في مدينة غزة”.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال قطعت شبكة الإنترنت عن مستشفى الحلو بمدينة غزة، منبهًا إلى أن الطواقم والمرضى في المستشفى يعيشون حالة ذعر وخوف.

هذا واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الإثنين، جراء استهداف مسيرة للاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها، فجر اليوم على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة، وفي محيط مستشفى الشفاء.

وفجّر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف منازل سكنية في المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في حين تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمدينة.

وألقت طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل على المنازل محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة.

وأفاد مستشفى العودة بوصول شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن غارات جوية من طيران الاحتلال استهدفت حي النصر شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النار على سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني خلال عملها في مدينة غزة.

ويُنفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في منطقة الكتيبة بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة.

واشتعلت النيران في منازل سكنية بعد قصف الاحتلال بناية في شارع النفق بمدينة غزة، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على تل الهوا جنوب غرب غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل وعنيف غرب المدينة.

وقد واصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف والغارات الجوية المُكثفة على مدينة غزة، واستهدفت قبيل منتصف الليل، أمام بوابة مستشفى المعمداني، بناية سكنية محيط سوق الذهب، شارع البساتين في حي الشجاعية، منزلًا قرب مدرسة صفد في حي الزيتون، منزلاً في منطقة البلدة القديمة، بناية سكنية قرب ميدان فلسطين (الساحة)، ومنزلًا في محيط محطة الجرجاوي للوقود بشارع النفق.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شاطئ مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي محيط شارع السكة في حي الزيتون، إلى جانب إطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” في منطقة الصحابة واليرموك، وإطلاق قنابل ضوئية حارقة تجاه منطقتي النفق وبركة الشيخ رضوان.

المصدر: وكالة يونيوز