اليمن يجدد ضرباته… صاروخ باليستي يربك عمق الكيان

أطلقت القوات المسلحة اليمنية، منتصف ليل الأحد ـ الاثنين، صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه عمق كيان العدو، في إطار دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأقرّ جيش الاحتلال بأنّ الصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وزعم أنه عمل على اعتراضه، فيما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب والقدس، وتوقفت حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون .

وتأتي هذه الضربة بعد يومين فقط من العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية باستخدام صاروخ فرط صوتي من طراز “فلسطين 2” الانشطاري متعدد الرؤوس، والتي استهدفت مواقع حيوية في يافا المحتلة، وأدت إلى شلل الحركة في مطار اللد.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، كان قد شدّد على أنّ هذه العمليات ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ صنعاء تقف بثبات إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة.

المصدر: وكالات