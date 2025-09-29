عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: لم يصلنا في قيادة حركة حماس أي مقترح بشكل رسمي عبر الوسطاء، الذين من المعتاد أن تأتي مثل هذه الأفكار والمقترحات عبرهم