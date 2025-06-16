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   20 ذو الحجة 1446   
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    لبنان

    شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق ليوم 17-6-2025


      صدر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط ، بيان رقم 2 الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط، ويتعلق بإلغاءرحلات الشركة إلى العراق ليوم 17-6-2025، وجاء فيه:

      ” نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:

      يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

      شكرًا لتعاونكم.

      لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

      • الخط الارضي: 01-629999
      • الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
      • الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

      أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام