الإكوادور | اشتباكات عنيفة في سجون الإكوادور تسفر عن عشرات القتلى والجرحى

أفادت السلطات الإكوادورية بأن اشتباكات بين عصابات المخدرات داخل سجن في مدينة غواياكيل الساحلية أودت بحياة 17 شخصًا على الأقل، في ثاني أعمال عنف دامية خلال أيام قليلة في السجون الإكوادورية.

جاء ذلك، بعد تفجير سيارة ملغمة خارج مجمع سجن “غواياس” الذي شهد أعمال عنف واسعة، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وفق الشرطة المحلية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود جثث مشوهة داخل السجن، بعضها مقطوعة الرأس، فيما تعرض العديد من السجناء للطعن والاعتداءات الجسدية.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من مقتل 13 سجينًا وحارس في سجن آخر بجنوب غرب الإكوادور، حيث استخدم المعتقلون الأسلحة والمتفجرات، فيما فر بعضهم وتمت إعادة القبض على آخرين.

المصدر: يونيوز