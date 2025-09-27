السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الإكوادور | اشتباكات عنيفة في سجون الإكوادور تسفر عن عشرات القتلى والجرحى

      أفادت السلطات الإكوادورية بأن اشتباكات بين عصابات المخدرات داخل سجن في مدينة غواياكيل الساحلية أودت بحياة 17 شخصًا على الأقل، في ثاني أعمال عنف دامية خلال أيام قليلة في السجون الإكوادورية.

      جاء ذلك، بعد تفجير سيارة ملغمة خارج مجمع سجن “غواياس” الذي شهد أعمال عنف واسعة، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وفق الشرطة المحلية.

      وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود جثث مشوهة داخل السجن، بعضها مقطوعة الرأس، فيما تعرض العديد من السجناء للطعن والاعتداءات الجسدية.

      ويأتي هذا الحادث بعد يومين من مقتل 13 سجينًا وحارس في سجن آخر بجنوب غرب الإكوادور، حيث استخدم المعتقلون الأسلحة والمتفجرات، فيما فر بعضهم وتمت إعادة القبض على آخرين.

      المصدر: يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      الإكوادور تتطلع إلى اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي

      الإكوادور تتطلع إلى اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي