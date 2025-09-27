أمريكا | وزير خارجية فنزويلا يدين العدوانية الأميركية تجاه بلاده ويعرب عن تضامنه مع فلسطين وإيران

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إدواردو جيل بينتو عن استنكار بلاده للسياسات العدائية للولايات المتحدة الأميركية التي استهدفتها على مدى عقود، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة “التسليمية” أدت إلى غرق البلاد في الفقر والقمع.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن بينتو نضال الشعب الفلسطيني مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما جدد التضامن مع إيران في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي، مؤكدا رفض بلاده الاعتداء عليها.

وأضاف بينتو أن الشعب الفنزويلي، في عام 1999، استطاع توحيد قوته التاريخية لتحقيق مشروع وطني مستقل وعادل وذا سيادة، مستلهماً من أفكار سيمون بوليفار، ومؤسساً حركة شعبية بقيادة الرئيس الراحل هوغو شافيز لإطلاق ثورة سلمية وديمقراطية.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس شافيز تبنى منذ اليوم الأول سياسات نفطية وطنية وسيادية، وسعى لاستعادة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كأداة متعددة الأطراف لضمان الأمن الطاقي العالمي.

وأكد بينتو أن محاولات الولايات المتحدة لزعزعة استقرار فنزويلا والإطاحة بشافيز كانت متواصلة، وأن الشعب الفنزويلي أعاد تأكيد المشروع التاريخي للحرية في 32 استحقاقاً انتخابياً.

وأوضح أن الهجمات ضد فنزويلا شملت حرباً اقتصادية، وفرض أكثر من 1,042 عقوبة على قطاعات النفط والإنتاج، بالإضافة إلى محاولات اغتيال وعمليات إرهابية من قبل ميليشيات مسلحة، وصولاً إلى تهديدات عسكرية غير قانونية وغير أخلاقية.

وأشار بينتو إلى تقدير بلاده للتضامن الدولي مع فنزويلا، خاصة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CELAC)، ومجموعة بريكس، وحركة الدول غير المنحازة، التي رفضت التهديدات ودعمت الديمقراطية والفنزويليين في حقوقهم في السلام والتنمية.

وتابع أن العالم شهد في العقود الأخيرة عدداً من الحروب العدوانية، مثل غزو العراق، وتدمير ليبيا، والحرب المستمرة في أفغانستان، وصولاً إلى الهجوم على إيران، معتبراً أن فنزويلا اليوم تتعرض لمؤامرات مماثلة تهدف إلى السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية.

واختتم بينتو حديثه بالتشديد على أن فنزويلا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها في السلام والتنمية.

المصدر: وكالات