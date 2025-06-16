لبنان

الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع استقرار في الحرارة وارتفاع في الرطوبة



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان يشتد تأثيرها مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على مستويات منخفضة حيث تسوء الرؤية أحيانا .

الثلاثاء:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية .

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض في نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء.

الخميس:

مشمس اجمالا مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة بينما تنخفض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، شمالية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام