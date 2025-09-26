جعجع يهاجم الأجهزة الأمنية اللبنانية

حيا رئيسُ حزب القوات سمير جعجع رئيسَ الحكومة نواف سلام على ما وصفها بمساعيهِ المستمرةِ لقيامِ الدولة المنشودة قاصداً كلامَه حولَ فعاليةِ إضاءةِ صخرة الروشة.

وفي بيان أصدرَه هاجمَ جعجع الأجهزةَ الأمنية معتبراً أنها في موضوعِ النشاطِ على صخرة الروشة تصرّفت وكأنَ لا علاقةَ لها بالقوانينِ ولا بتطبيقها، وطلبَ من الأجهزةِ الأمنية والقضائية استدعاءَ المسؤولين قانونًا عن الترخيصِ المعطى للتجمّعِ والتحقيقَ معهم.

وقال إن المطلوبَ من الوزراءِ الأمنيين المعنيين إجراءَ التحقيقاتِ الداخليةِ اللازمةِ كلٌّ في وزارته، لتحديدِ المسؤولياتِ وسدِّ الثُغرات.

المصدر: موقع المنار