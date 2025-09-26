كتيبة جنين تستهدف قوة صهيونية بكمين مركب والاحتلال يقتحم نابلس وقلقيلية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ، شملت مدينتي نابلس وقلقيلية وقرى محيطة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وصحفيون، كما اقتحمت مخيم عسكر، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه السكان.

وعن آخر التطورات، معنا من الضفة مراسل المنار ديب حوراني

وفي جنين، أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية خلال اقتحام بلدة اليامون، مؤكدة وقوع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لـ “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع قوة مشاة إسرائيلية من 5 جنود بكمين مركب الليلة الماضية أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة جنين، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن “سرية اليامون” استهدفت القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص، وفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي.

كما فجر المقاومون في الكمين نفسه عددا من العبوات الناسفة الأرضية المعدة مسبقا أدت لإعطاب آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في كتيبة جنين يخوضون “معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال، ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر حسب متطلبات وظروف الميدان”.

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، شملت نابلس وقلقيلية ومناطق أخرى.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيا خلال اقتحامه أحياء عدة في نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كشيكة بمدينة نابلس، حيث اعتقلت الأسير المحرر حسني العامودي من منزله، كما اقتحمت منطقة رفيديا في المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عامر الطنبور.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وشملت المداهمات أيضا قرية كفر قليل جنوبي نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر.

في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وتوغلت أيضا في بلدة حجة شرقي المدينة.

كما هاجم مستوطنون مدخل قرية إماتين شرق قلقيلية، وأغلقوا المدخل ببوابات حديدية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، لينسحبوا من الموقع.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية لاحقا، دون تنفيذ اعتقالات، كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض تابعة لقرية كفر لاقف شرق قلقيلية في إطار التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية في موازاة حرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأسفرت اعتداءات جيش العدو والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1046 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

