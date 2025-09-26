بيرم: نريد دولة لها عزة واقتدار

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن “هدفنا دولة ذات عزّة واقتدار لا دولة يُحرّكها ريموت كنترول من الخارج”.

وأشار بيرم خلال احتفال تكريم الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادات الرسمية والجامعية في بلدة زبقين، وبحضور فعاليات للهيئات النسائية في حزب الله في بلدة القليلة إلى أن “نجاح الطلاب يمثل وجهاً من وجوه المقاومة، حيث يثبت أهلها أن الجرح لا يُسقطنا والحزن لا يُقعدنا والصعوبات لا تُعيقنا”، وأضاف “مهما كانت التضحيات والصعوبات، نعيش بكرامة ونموت بعزّة، وفكرتنا لا تموت لأننا بعين الله. نريد دولة تحمي شعبها وتتمتع بالاستقلالية، لا دولة يُحرّكها الخارج”.

وشدد بيرم على أن “السيد حسن نصر الله والأمين هاشم صفي الدين يعيشون معنا بروحهما، ويدعمان القادة والمجاهدين وشعب المقاومة، ونحن ثابتون وراسخون، لا نخاف ولا نخيف”.

الحفل شهد مشاركة أهالي الطلاب، وعوائل الشهداء، وفعاليات وشخصيات دينية واجتماعية، وافتُتح بآيات من القرآن الكريم والنشيدين الوطني اللبناني ونشيد حزب الله.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله