حرب الإبادة الصهيونية في غزة تتواصل…

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ721، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المُجوّعين والنازحين، بدعمٍ سياسي وعسكري أمريكي، وصمتٍ دولي، وخذلانٍ غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد العديد من المواطنين جرّاء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة من القطاع منذ فجر الجمعة”، وأشارت إلى “فقدان عشرات المواطنين تحت الأنقاض، جرّاء تدمير طائرات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين على رؤوس سكانها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فجر الجمعة”.

وتابعت المصادر أن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت غاراتٍ صباح الجمعة على مناطق غربي مدينة غزة”، وأضافت: “قصفت مدفعية الاحتلال صباح الجمعة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة”، ولفتت إلى أن “طائرات الاحتلال شنّت غارتَين على وسط مدينة خان يونس”.

وتشنّ قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن 65,502 شهيد، و167,376 جريح، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوحٍ قسري وسط دمارٍ شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام