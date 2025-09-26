إيران: سنلغي الاتفاق مع الوكالة الذرية إذا عادت العقوبات

حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، من أنّ بلاده ستلغي اتفاق القاهرة (الذي توصلت إليه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) إذا عادت العقوبات.

وأوضح غريب آبادي أنّ إيران بذلت جهوداً حثيثة خلال الأسابيع الماضية لإحياء المسار الدبلوماسي، “لكن الدول الغربية تعمل على تقويض هذه الجهود”.

وأكد أنّ إيران ما زالت ملتزمة بالحل الدبلوماسي، مشيراً إلى أنّ مشروع القرار الصيني – الروسي لتمديد مهلة “آلية الزناد” يُعدّ الفرصة الأخيرة لتجنيب المنطقة التصعيد.

وشدّد غريب آبادي على أنّ إيران سترد بحسم على أي خطوة تمس مصالحها.

وفي هذا السياق، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ الترويكا الأوروبية غيّرت موقفها بعد الاتفاق، لإعادة ترتيب العلاقات، رغم إبلاغها مسبقاً بعدم تفعيل “آلية الزناد” في حال تم التوصل إلى الاتفاق.

كذلك، أوضح لاريجاني أنّ إيران قبلت باقتراح روسي لتمديد مهلة الآلية 6 أشهر مع استمرار التفاوض، لكن الأوروبيين رفضوا ذلك أيضاً.

