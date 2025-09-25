سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى أراضيها

أعلنت الحكومة السلوفينية، يوم الخميس، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أشخاصٌ غير مرغوب فيهم في البلاد”.

وذكرت وسائل إعلام سلوفينية أن “سلوفينيا فرضت حظر دخول إلى أراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة”.

ويأتي القرار على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكانت سلوفينيا في طليعة الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية وسياسية ضد كيان العدو الإسرائيلي، على خلفية الحرب في غزة.

وفي خطوة لافتة، اتخذت طائرة رئيس الوزراء الصهيوني مسارًا غير اعتيادي، وتجنّبت الأجواء الفرنسية خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “القرار جاء لتفادي أي تبِعات قضائية محتملة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام