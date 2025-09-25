الرئيس بري: ما نريده هو اتفاق الطائف وننفي إدخال أي تعديلات عليه

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يتم تداوله حول سعي الطائفة الشيعية لإدخال تعديلات على هيكلية الحكم أو لتولي مناصب جديدة، مؤكدًا أن “هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

وقال بري في تصريح صحفي إن “ما نريده هو تطبيق اتفاق الطائف من ألفه إلى يائه”، داعيًا كل من يعنيه الأمر، داخليًا وخارجيًا، إلى الالتفات لهذا الموقف بوضوح.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه قدّم اقتراح قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مجلس للشيوخ يتولى بعض صلاحيات رئيس مجلس النواب، كدليل على الالتزام بالتوجه الوطني والحفاظ على التوازن السياسي.

المصدر: قناة المنار