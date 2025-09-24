الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:31
    عربي وإقليمي

    القوات المسلحة اليمنية تستهدف أهدافا للعدو الإسرائيلي في “بئر السبع وأم الرشراش”

      نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، يوم الأربعاء، عمليةً عسكريةً نوعية استهدفت أهدافًا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة.

      وقال بيان صادر عن القوات المسلحة “تم تنفيذ العملية بواسطة طائرتين مسيّرتين استهدفتا هدفين محددين للعدو”، وأكد أن “العملية حقّقت أهدافها بنجاح”، ولفت إلى “فشل المنظومات الاعتراضية الصهيونية في التصدي للطائرات”.

      وأشار البيان إلى أن “هذه العملية تأتي لتكون الثانية من نوعها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”، وكشف أن “سلاح الجو المسيّر كان قد نفّذ يوم الثلاثاء عمليةً عسكريةً أخرى، بعدد من الطائرات المسيّرة، ضربت أهدافًا متعددة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة”.

      وحيا البيان “جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة”، ورأى “أنهم يدافعون عن الأمة بتضحيات وبطولات عظيمة”، وأكد على “استمرار عملياته ومساندته للشعب الفلسطيني”، وقال “مستمرون من اليمن العزيز معكم، وإلى جانبكم، بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف بعون الله تعالى حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم”.

      المصدر: المسيرة نت

      “قادة دول عربية وإسلامية” في لقاء مع ترامب: إنهاء حرب غزة خطوة أولى لـ”السلام”

      “مواقف صنعت التاريخ: محطات مفصلية في مسيرة السيد نصر الله”

      “المُسيرة اليمنية تضرب مجددًا: إصابات وأضرار واسعة في قلب إيلات المحتلة”

