حريق في خاركيف بعد هجوم روسي بالطائرات المسيّرة وسط اشتداد المعارك في كوبيانسك

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإطفاء أخمدت، اليوم الأربعاء، حرائق اندلعت في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، إثر هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف منازل ومحال تجارية ومرائب للسيارات.

وأفادت السلطات المحلية بإصابة شخص واحد في مدينة خاركيف جراء الغارات.

وجاء القصف فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها سيطرت على “جزء كبير” من مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في إقليم خاركيف، مؤكدة أنها تسعى للتقدم نحو عمق المنطقة، بما في ذلك مدينتا إزيوم وتشوهويف.

وتقع كوبيانسك، وهي مركز نقل رئيسي، في قلب المواجهات منذ بدء الحرب.

وسيطرت عليها القوات الروسية في الأشهر الأولى من الحرب عام 2022، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية في هجوم مضاد في وقت لاحق من العام نفسه، فيما يؤكد الجيش الروسي حالياً أنه يسيطر على أكثر من 65% من مباني المدينة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال الأسبوع الماضي إن المعارك في محيط كوبيانسك “ما زالت محتدمة”، مؤكدًا أن أوكرانيا “نشرت قوات مناسبة في المنطقة وتواصل القتال” لمنع تقدم موسكو.

ويُنظر إلى السيطرة على كوبيانسك كخطوة أساسية بالنسبة لموسكو نحو توسيع نفوذها في إقليم دونيتسك المجاور، فيما يشير استمرار الضربات على خاركيف إلى أن روسيا لم تتخل عن طموحاتها العسكرية في شمال شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالة يونيوز