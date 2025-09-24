ايران | رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافاً استراتيجية لإسرائيل بدقة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، في تصريحات تلفزيونية إن إيران نجحت في استهداف نقطة استراتيجية لإسرائيل في بئر سبع بصاروخ دقيق.

وأوضح قاليباف أن هذه العملية، التي جرت خلال الحرب الاخيرة التي استمرت 12 يوماً، كانت محدودة وهدفها إيصال رسالة قوة وسيطرة، مشيراً إلى أن هذه الدقة تختلف عن المرحلة السابقة من عملية “الوعد الصادق 1″، حيث لم تصب 40 إلى 50 بالمئة من الصواريخ أهدافها.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن إطلاق الصاروخ جاء لإظهار القدرة العسكرية والسيطرة على نقاط حساسة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول العمليات المقبلة.

المصدر: وكالات