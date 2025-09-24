مساعٍ أميركية لتجديد الوساطة القطرية بشأن غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن المسار القطري في مفاوضات غزة متوقف منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يسعى لإقناع كبار المسؤولين في قطر باستئناف دورهم الفاعل في المفاوضات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تجديد الوساطة القطرية بشأن غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في 9 سبتمبر الجاري مقرات سكنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وعضو من الأمن الداخلي القطري، وأثار الهجوم تنديداً عربياً ودولياً واسع النطاق.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة جاء في محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه اعتداء على سيادة قطر ومبدأ الوساطة والسلام، مشيراً إلى أن العدوان استهدف المساعي الساعية لحل النزاع عبر الوسائل السلمية، ولا سيما مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستعادة الأسرى.

وأكد الأنصاري أن الهجوم الذي طال منطقة سكنية في الدوحة يهدد جميع الاتفاقات المبرمة في المنطقة، مشدداً على أن قطر تظل منصة للوساطة على مدار الساعة.

المصدر: مواقع