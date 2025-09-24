روسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك وتقصف أهدافا أوكرانية بعد هجوم على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على بلدة بيرييزدنويه في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وقالت الوزارة إن قواتها نفذت هجومًا رداً على هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، مستهدفة مواقع انتشار القوات الخاصة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

وفي موسكو، أعلن عمدة العاصمة أن الجيش الروسي أسقط ليلة الاثنين – الثلاثاء 19 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة، ما أدى إلى تأجيل أكثر من 200 رحلة جوية بحسب سلطات مطارات موسكو.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة على البنية التحتية لمطار في مقاطعة سومي الأوكرانية. ونشر الوزارة فيديو يظهر طائرات مسيرة تقصف مركز تحكم للمسيرات تابع للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة في مطار أوكراني.

