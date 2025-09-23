مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 23\9\2025

بنت جبيل واصلةُ المجدِ والشهادةِ من ايلولَ الى ايلول، ورابطُ الدمِ بينَهما “سيلين وهادي وسيلان” وسيلٌ من الشهداءِ الاطفالِ والنساءِ والمدنيين الابرياءِ ومئاتُ المقاومينَ الشهداءِ الذين ارتقَوا من اولِ ايامِ العدوانِ الصهيونيِّ في الثالثِ والعشرينَ من ايلولَ العامَ الماضي، وحتى يومِنا هذا المخضَّبِ كما الوطنِ وسيادتِه بدماءِ الابرياء..

لن يَبرُؤَ الجرحُ الوطنيُ ما دامَ مُحتلٌ على ارضٍ يتقلبُ اهلُها شهداءَ تحتَ اعينِ دولتِهم واصدقائِها المدَّعِين، فيما هي تتقلبُ بينَ بياناتِ النعيِ والاستنكارِ ليسَ اكثر، وحينَ يأتي الصوتُ الاميركي، يَخْرُسُ لها كلُّ صوت، ولو اهانَ هذا الصليفُ المتكبّرُ بكلِّ عدوانيةٍ الامةَ اللبنانيةَ وجيشَها والسيادةَ الوطنيةَ وحكومتَها.

وللحكومةِ هذه كانَ سؤالُ الرئيسِ نبيه بري عن موقفِها حيالَ ما صدرَ من الموفدِ الأمريكيِّ توم براك – المرفوضِ بالشكلِ والمضمون كما قال ، فالجيشُ اللبنانيُ قائداً وضباطاً ورتباءَ وجنوداً، هُم أبناؤنا وهم الرهانُ الذي نُعلّقُ عليه كلَّ آمالِنا وطموحاتِنا للدفاعِ عن أرضِنا وسيادتِنا وحفظِ سلمِنا الأهلي، مؤكداً انَ هذا الجيشَ لن يكونَ حرسَ حدودٍ لإسرائيل، وسلاحُه ليس سلاحَ فنتة، ومهامُه مقدسةٌ لحمايةِ لبنانَ واللبنانيين..

واللبنانيون يعرفون خطورةَ المرحلةِ وصعوبةَ التحديات، وحقدَ العدوِ وغدرَ الاميركيِّ الذي يرعَى له كلَّ توحشِه وعدوانِه من غزةَ الى لبنانَ وعمومِ منطقتِنا العالقةِ عندَ مفترقٍ مصيري، لا يمكنُ ان تواجهَه بالخطابات..

اما خطاباتُ الاممِ المتحدة الفارغةُ فلا تُنهي حروباً بحسبِ الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب الذي سطا على منبرِ الاممِ المتحدة بخطابِ جنونِ العظمة، مؤكداً في طياتِ الكلامِ انه الراعي الرسميُ لخرابِ منطقتِنا، وربما لخرابِ العالم.. عالمٌ لم يستطع ان يواجهَ حكامُهُ شعوبَهم الثائرينَ بوجهِ المذبحةِ الصهيونيةِ المفتوحةِ في غزة، والتي حرّكت مأساتُها اربعَ جهاتِ الارضِ الا الشعوبَ العربية، الا اذا اختصرَهم الشعبُ اليمنيُ الذي يُقدّمُ وجيشَه ارفعَ معاني الشرفِ العربيِّ باسناده لغزة واهلِها..

اما اهلُ التضحيةِ من اللبنانيين الذين خاضوا على اسمِ غزة ملحمةَ البطولةِ والتضحيةِ والثباتِ فيَستذكرونَ طريقَ الاسنادِ الطويلَ الذي تَوَّجُوهُ بمعركةِ اولى البأس وقدَّموا خلالَها اسمى القادةِ شهداء، نستذكرُ يومياتِها من الليلةِ خلالَ نشراتِ الاخبار عبرَ انتاجٍ يومي للاعلامِ الحربي في المقاومة، يوثقُ ابرزَ الاحداث..

بقلم: علي حايك

تقديم: سهيل دياب

المصدر: موقع المنار