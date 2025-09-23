الثلاثاء   
    تقارير مصورة

    “عام على العدوان.. الجنوب على العهد والمقاومة باقية”

      اليوم .. بعد عام على العدوان.. أهل المقاومة على عهدهم.

      تقرير: علي شبيب

      المصدر: موقع المنار

