ماذا جرى في مطاري كوبنهاغن وأوسلو ؟

أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو، اليوم، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قالت الشرطة إن مسيّرات كبيرة شوهدت فوق المطار لساعات مساء أمس، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها.

وقال نائب مفتش الشرطة، ياكوب هانسن، للصحافيين «اختفت المسيّرات وأعيد فتح المطار»، مضيفاً «لم نُسقط الطائرات المسيّرة».

وأضاف أن الشرطة تعمل أيضاً مع نظيرتها في أوسلو بعدما تسبب رصد مسيّرات في العاصمة النروجية في بإغلاق المطار لساعات.

من جهتها، أوضحت الناطقة باسم مطار أوسلو مونيكا فاستينغ «(أننا) رصدنا طائرتين مسيرتين في مرتين مختلفتين»، وقالت «أعدنا فتح المطار قرابة الساعة 03,15 صباحاً (01,15 بتوقيت غرينتش)».

وتم تحويل الرحلات الجوية إلى وجهات قريبة أثناء الإغلاق، وقال مسؤولون في المطارين إنهم يتوقعون استمرار بعض التأخيرات والاضطرابات اليوم.

ويأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا، روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهي ما نفته أو تجاهلته موسكو.

«الهجوم الأخطر» حتى اللحظة

في غضون ذلك، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، اليوم، أن المسيّرات التي تسببت بإغلاق مطار كوبنهاغن لساعات مثّلت «الهجوم الأخطر» على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة.

وقالت فريدريكسن، في بيان، إن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيراً «لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية».

المصدر: الأخبار