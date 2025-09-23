النائب عز الدين: متمسكون بسلاح المقاومة لحماية لبنان

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين على أن “المقاومة التي انتمينا إليها لن تنكسر”، وتابع “هي مقاومة الدفاع عن الوطن وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، لأنها متجذّرة في هذه الأرض، وأهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم، ومتمسكون بسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان، والذي يستطيعون من خلاله الدفاع عن أنفسهم”.

كلام عز الدين جاء خلال افتتاح التعبئة الرياضية في حزب الله، في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان، دورة “الشهيد الأسمى”، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة، الشهيد السيد حسن نصر الله.

وقال عز الدين إن “هذه الفعاليات التي نقيمها، من ثقافية ورياضية وإعلامية وغيرها، إنما تشكّل أحد أوجه المقاومة والفعل المقاوم، لما فيها من صمود وثبات، في مقابل ما يقوم به العدو الإسرائيلي من عدوان متواصل على وطننا، يستهدف به الحجر والبشر، كما حصل في الاعتداءات التي طالت بلدات برج قلاوية والشهابية ومحيط المستشفى الحكومي في تبنين، وبخاصة جريمة قتل الأطفال في بنت جبيل”.

ولفت عز الدين إلى أن “هذا العدو، الذي يستهدف البشر والحجر معًا، يستهدف كل شيء متفلّتًا من كل الضوابط، فلا يُؤمَن جانبه”، وتابع “لذلك نحن، ومن خلال هذا الفعل الرياضي، نوجّه رسالة إلى العالم بأسره، مفادها أننا ما زلنا هنا، رغم كل الدمار والعدوان والاعتداءات التي يمارسها هذا العدو، الذي لن يستطيع أن يكسر إرادتنا أو يقتلعنا من أرضنا، أرض الآباء والأجداد، التي عشنا فيها، وتربّينا فيها، وزرعنا فيها شجرة الزيتون وشتلة التبغ… أرض الوطن التي سنحميها بدمائنا ودماء شهدائنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام