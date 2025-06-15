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بزشكيان: أمريكا لها دور مباشر في العدوان الصهيوني على إيران

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية للممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني، وقال إن للولايات المتحدة دورًا مباشرًا في العدوان الصهيوني.

وفي تصريح له خلال ترؤسه اجتماع الحكومة عصر اليوم الأحد، أكد بزشكيان ضرورة الوقوف في وجه اعتداءات الكيان الصهيوني، وقال إن هذه الأحداث أظهرت مرة أخرى أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قواعد إنسانية أو قانونية أو دولية.

وأضاف أن الكيان الصهيوني غير قادر على القيام بأي عمل من دون إذن أمريكي، وما نشهده اليوم يتم بدعم مباشر من واشنطن رغم محاولاتهم إخفاء دورهم في وسائل الإعلام.

وأكد الرئيس الإيراني أن “الجمهورية الإسلامية لم تسعَ قط إلى الحرب أو الصراع”، وأوضح أن قواتنا المسلحة، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري القوي، قدمت ردودًا مناسبة وقوية حتى الآن، وإذا استمرت الأعمال العدائية، فإن الردود ستكون أكثر حسمًا وشدة.

وتابع بزشكيان أنه يجب على الدول الإسلامية والإقليمية أن تتخذ موقفًا واضحًا حاسمًا وفعّالًا ضد عدوان الكيان الصهيوني وداعميه.

وصرح أن الحكومة الإيرانية ستسخر كل قدراتها لمنع الضرر عن المواطنين، مشددًا على أنه في هذا الوضع الحرج يجب علينا جميعًا أن نضع خلافاتنا جانبًا ونقف معًا للحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية.

المصدر: وكالة ارنا