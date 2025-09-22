أسير إسرائيلي من غزة: “نتنياهو يقودنا إلى كارثة جماعية”

وجّه أسير إسرائيلي محتجز في غزة منذ أكثر من 700 يوم انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالبًا المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف بعدم دعم سياسات الحكومة الإسرائيلية التي قال إنها تهدد حياة الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

جاء ذلك في فيديو نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تحت عنوان: “بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم”.

وفي الفيديو، ظهر الأسير آلون أوهام، متحدثًا بلهجة غاضبة، داعيًا الإدارة الأميركية إلى الكف عن دعم “قرارات المجنون نتنياهو” التي اعتبرها بمثابة حرب ضد الشعب الإسرائيلي وضد الأسرى أنفسهم، محذرًا من أنها ستقود إلى “كارثة جماعية”.

وسخر أوهام من تصريحات نتنياهو الأخيرة، التي تعهد فيها بإعادة الأسرى الأحياء عبر “طرق مبتكرة”، متسائلًا بسخرية: “هل ما زال هناك من يصدق نتنياهو؟”.

ووجّه الأسير رسالة لعائلته، ومتهمًا شرطة بن غفير بالتعامل مع أهالي الأسرى “كمجرمين”. كما ناشدهم مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات، مؤكدًا أنها تمنح الأسرى أملاً وقوة في ظل واقع “تحاول فيه حكومة نتنياهو التخلص منا”، على حد وصفه.

وأضاف بصوت يائس: “مصيرنا تحدد، وهذه قد تكون أيامنا الأخيرة. لقد أصبحت حياة الأسرى عبئًا على الحكومة”، ودعا عائلات الأسرى إلى فعل أي شيء ممكن “لإنقاذنا قبل فوات الأوان”.واختتم الفيديو بشعار أطلقته كتائب القسام: “الوقت ينفد”.

وفي تطور متصل، كانت كتائب القسام قد توعدت الخميس الماضي إسرائيل بـ”حرب استنزاف قاسية” في مدينة غزة، مؤكدة أن المدينة ستكون “مقبرة للجنود الإسرائيليين”. وقالت في بيان عبر تطبيق تليغرام إنها جهزت “جيشًا من الاستشهاديين وآلاف الكماين والعبوات الناسفة”، محذرة من أن أي توغل بري موسع سيعني أن “إسرائيل لن تستعيد أي أسير، حيًا أو ميتًا”.

كما نشرت القسام قبل يومين صورة جماعية لـ47 أسيرًا إسرائيليًا، ووضعت تحت كل صورة اسم المفقود الإسرائيلي الشهير “رون أراد”، في إشارة رمزية إلى الغموض حول مصير هؤلاء الأسرى، ووصفت الصورة بأنها “وداعية” مع انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 48 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، من بينهم نحو 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 11,100 أسير فلسطيني، يعانون، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من ظروف قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

المصدر: موقع المنار