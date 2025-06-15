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كتائب القسام تنعى قادة إيران وتحيي الرد العسكري: معركة الأمة مستمرة حتى زوال الكيان الصهيوني

بكل فخر واعتزاز، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى الأمة الإسلامية شهداء الجمهورية الإسلامية في إيران، من كبار قادة القوات المسلحة الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المستمر على الجمهورية.

وعلى رأس الشهداء الذين نعتهم الكتائب:

الشهيد القائد اللواء محمد باقري، قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

الشهيد القائد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

الشهيد القائد اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي بالقوات المسلحة الإيرانية.

كما نعت الكتائب إخوانهم من القادة والمقاتلين الذين ارتقوا في هذا العدوان، مشيدة بالدور المحوري والتاريخي لهؤلاء القادة الكبار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها على مدار عقود، ووقوفهم الثابت الذي سيُسجَّل بأحرف من نور في سجل الأمة، خاصة في معركة “طوفان الأقصى”.

وأكّدت كتائب القسام أن هؤلاء القادة، رغم إدراكهم لحجم التضحيات التي قد تترتب على دعمهم العلني، لم يتراجعوا، فخُتم لهم بالشهادة على يد عدو الأمة. كما شددت على أن الأيام ستكشف طبيعة هذه الإسهامات النوعية التي شكّلت رافعة استراتيجية في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني، حتى بات النصر أقرب من أي وقت مضى.

وفي السياق ذاته، نعت الكتائب شهداء الشعب الإيراني العزيز، وتمنّت الشفاء العاجل لجرحاه، معلنة وقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية الإسلامية، قيادةً وشعبًا. كما حيّت الفعل البطولي الكبير للقوات المسلحة الإيرانية، الذي هزّ أركان كيان الاحتلال ردًا على العدوان، وبدّد أوهامه، وأثبت أن ضرباته الغادرة لم تكسر إرادة الأحرار، بل زادتهم عزيمةً وتصميمًا على دفع الاحتلال أثمانًا باهظة لكبح جماحه وعدوانه المستمر في المنطقة.

وأشارت الكتائب إلى أن شعبنا الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، تابع هذه الضربات الإيرانية بكل فخر واعتزاز، ووجد فيها شفاءً لصدره من الاحتلال الذي ارتكب بحقه أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي، ودمّر كل ما يملك.

واختتمت الكتائب بيانها بالدعاء إلى الله تعالى أن يُتمّ نصره لأمتنا، ويُهلك علوّ الاحتلال، ويُنجز وعد الآخرة على أيدي أحرار الأمة بتحرير المسجد الأقصى، واجتثاث الكيان الصهيوني من جسد الأمة إلى غير رجعة.

المصدر: الاعلام العسكري