عربي وإقليمي

محسن رضائي: الحرب مستمرة حتى هزيمة الكيان الصهيوني ومفاجآتنا العسكرية لم تبدأ بعد

أكد محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن الحرب مع الكيان الصهيوني مرشحة للاستمرار لأسابيع، مشددًا على أن ما جرى حتى الآن لا يمثل سوى بداية الرد الإيراني.

وأوضح رضائي في تصريح متلفز هو الأول له بالزي العسكري منذ بدء المواجهة مع العدو الاسرائيلي، أن الأسلحة التي استُخدمت حتى اللحظة “تنتمي إلى الجيل القديم”، لافتًا إلى أن “المفاجآت الحقيقية لم تُكشف بعد، وما ينتظر العدو أعظم وأشد وقعًا”.

وأضاف أن إيران “لم تُظهر بعد أيًّا من قدراتها النوعية”، محذرًا من أن البلاد مقبلة على مواجهة مع تحالف دولي، داعيًا إلى الاستعداد التام لهذه المرحلة المفصلية.

وختم رضائي بالتأكيد على أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للكيان الصهيوني.

مصدر إيراني: لم نستخدم ترسانتنا الاستراتيجية حتى الآن

وبالتزامن، أكّد مصدر إيراني مطّلع لوسائل إعلام إيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلجأ حتى الآن إلى استخدام ترسانتها المتطورة والاستراتيجية في الردود العسكرية الأخيرة على العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما جرى استخدامه حتى اللحظة لا يُمثّل سوى جزءٍ محدودٍ من القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد.

وأوضح المصدر أن من بين الأسلحة المتطورة التي لم تُستخدم بعد، صواريخ “فاتح 2″، والجيل الجديد من صواريخ “سجّيل”، وصواريخ “خرمشهر” ذات الرؤوس الحربية التي تزن طنين، والتي خزّنتها القواتُ المسلحةُ الإيرانية لاستخدامها في مواجهة أيّ عدوانٍ محتملٍ مستقبلاً.

المصدر: مواقع