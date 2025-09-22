نائب الرئيس السابق لجنوب السودان رياك مشار يمثل أمام المحكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية وخيانة

مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق، رياك مشار، أمام المحكمة يوم الاثنين لجلسة استماع بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والخيانة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ووجهت حكومة الرئيس سلفا كير هذا الشهر إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة الوطنية. وكان منصبه جزءًا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص، إلا أن هذا الاتفاق بدأ يتداعى منذ أشهر.

وقال محاميه أمام المحكمة: “لا ينبغي محاكمة معالي الدكتور رياك مشار من قبل هذه المحكمة التي تفتقر إلى الاختصاص القضائي”.

ونفى فصيل مشار الاتهامات الموجهة إليه، والتي تشمل أيضًا اتهامًا بإصدار أوامر لميليشيا عرقية بمهاجمة قاعدة عسكرية هذا العام، معتبرًا أنها جزء من جهود الرئيس كير لتهميش المعارضة وترسيخ سلطته.

ويعاني جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، من الفقر وانعدام الأمن، مع فشل محاولات دولية متكررة لضمان انتقال ديمقراطي سلس. وقد تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى عام 2026، فيما لم يتم دمج القوات المسلحة لكلا الجانبين بعد.

المصدر: أ.ف.ب.