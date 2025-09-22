اعتراف دول غربية بفلسطين.. السعودية وقطر ترحبان وتدعوان دولاً أخرى للتحرك

رحبت كل من قطر والسعودية باعتراف أربع دول غربية كبرى بفلسطين، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن “الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأضافت أنّ المملكة تتطلع إلى اعتراف المزيد من الدول، واتخاذ خطوات إيجابية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بسلام، وتمكّن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أنّ اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين يمثل انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنّ هذه الاعترافات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن “إعلان نيويورك” الذي يدعو إلى تحقيق حل الدولتين.

وأكدت قطر على أنّ هذه الخطوات ضرورية لتعزيز فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة، وجددت دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ خطوات مماثلة.

كما شددت قطر على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، والسعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكانت كندا وبريطانيا وأستراليا قد أعلنت رسمياً اعترافها بالدولة الفلسطينية الأحد، قبيل مؤتمر يعقد اليوم الاثنين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة سعودية فرنسية، حيث من المتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا اعترافها بفلسطين.

