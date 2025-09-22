الإثنين   
    لبنان

    الرئيس عون التقى وفد رجال الأعمال اللبنانيين في أميركا: استعداد لدعم لبنان

      واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 80 عاماً على تأسيسها.

      وعقد الرئيس عون اجتماعاً مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين من أصل لبناني، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، ومستشارته روعة حاراتي.

      اللقاء تناول الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وفي مقدّمها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأوضاع في الجنوب، البنية التحتية، إضافة إلى ملفات التحوّل الرقمي وشبكة الإنترنت واقتراع المغتربين. وقد أبدى رجال الأعمال استعدادهم لتوظيف علاقاتهم وإمكاناتهم من أجل دعم لبنان والدفاع عن مصالحه على أكثر من صعيد.

      الرئيس عون شدّد على أنّ عودة لبنان إلى دوره في المنطقة تمرّ عبر استعادة الثقة وجذب الاستثمارات، وهو ما يتطلّب الاستقرار وإجراءات إصلاحية مالية واقتصادية وقضائية تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ. كما دعا المنتشرين اللبنانيين إلى الاستثمار في وطنهم، مؤكداً أنّ الأرضية باتت مهيأة لهذه الخطوة.

      بدورهم، نوّه أعضاء الوفد بجهود الرئيس عون، معبّرين عن “دعمهم للبنان واستعدادهم للمساهمة في مسار نهوضه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      النائب قاسم هاشم: دعوة الشيخ نعيم قاسم إلى الحوار مع السعودية خطوة إيجابية يجب البناء عليها

      “145 دولة تعترف بفلسطين… والغرب يعيد صياغة سياساته أمام صمود شعبها”

      “لن يموت القائد…أوبريت يحوّل الوفاء إلى لحنٍ وصوتٍ لا يغيب”

