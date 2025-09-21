الأحد   
    لبنان

    “رابطة أساتذة التعليم الثانوي” دانت مجزرة بنت جبيل: لموقف وطني جامع بوجه الغطرسة الصهيونية

      استنكرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان “الاعتداء الصهيوني الغاشم على الطفولة البريئة، وعلى التربية، وعلى كل أبناء الجنوب والوطن لبنان”، وأشارت إلى أن “هذه الجريمة النكراء التي حصلت في بنت جبيل، والتي قضت على عائلةٍ بكاملها، ما هي إلا نتاج أداة الغدر والضعف التي يستخدمها الكيان المؤقّت، والذي سيزول حتمًا من الوجود”.

      ودعت الرابطة، في بيانٍ لها الأحد، الحكومة إلى اتخاذ موقف وطني جامع، وإعلان الإقفال العام في كلّ المؤسّسات والثانويات والمدارس والمعاهد، والحداد الوطني، ليكون صفعة قوية في وجه الظلم والغدر والاستكبار والغطرسة الصهيونية، التي لم ولن تميّز بين أبناء الوطن الواحد.

      يُذكر أن العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، ارتقى فيها خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في انتهاكٍ جديدٍ وفاضحٍ للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

      المصدر: موقع المنار

