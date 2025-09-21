باسيل: على أبواب الانتخابات النيابية نحتاج إلى الوعي والمسؤولية

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “على أبواب الانتخابات النيابية، نحتاج إلى الوعي والمسؤولية”، وأضاف “الانتخابات تمرّ، ولكن لا يمكننا أن نُطيح بالبلد”.

وأشار باسيل، في حديث له من قرطبا خلال جولة في قضاء جبيل الأحد، إلى أن “إيقاف سد جنّة هو واحد من المظالم التي حَلّت بلبنان”، ولفت إلى أن “دراسة هذا المشروع معدّة منذ عام 1954، وهو ليس مشروعاً للتيار، بل هو مشروع مدروس يهمّ لبنان، ويروي ساحل جبيل والمتن ويصل إلى بيروت”.

وأكّد باسيل أن “خصومنا السياسيين أوقفوا مشاريع المياه وحرَموا اللبنانيين منها”، وتابع “الحزب الذي تقوم سياسته على أنه ضدّ السدود، اكتشف أنه لا يمكن تأمين المياه من دونها، والآن يريد إكمال هذه المشاريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام