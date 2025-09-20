مئات المتظاهرين في أثينا ينددون بالهجوم الإسرائيلي على غزة ويهتفون تضامنًا مع الفلسطينيين

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط العاصمة اليونانية، حاملين الأعلام الفلسطينية ورافعين لافتات وشعارات تضامنية، في تظاهرة خارج مبنى البرلمان بساحة سينتاجما، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من مختلف الأعمار، حيث لوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية بينما كانت الحافلات السياحية تمر بجانبهم، فيما حمل بعضهم رسومات وشعارات داعمة للحقوق الفلسطينية.

وجاء هذا التجمع بالتزامن مع تصاعد التوتر في غزة، حيث حذّر جيش الإحتلال الإسرائيلي من أنه سيستخدم “قوة غير مسبوقة” في المدينة، مطالبًا السكان بالفرار، فيما تتواصل الغارات الجوية ونيران الدبابات في محاولة للسيطرة على المدينة بعد عامين من الحرب والدمار الذي ترك القطاع في حالة إنسانية صعبة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر محلية بأن آلاف الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح جنوبًا سيرًا على الأقدام أو بواسطة وسائل نقل محدودة، في ظل نقص شديد في الموارد والمواصلات، مع استمرار القصف المدفعي والجوي الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين يوم الجمعة، بينهم مدنيون.

المصدر: يونيوز