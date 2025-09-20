بزشكيان: لا يمكن لاعادة الحظر ايقافنا وصانعو نطنز قادرون على بناء ما هو أعظم

شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان على أنّ محاولات إحياء آلية سناب‌ باك لن تنجح في كبح إرادة إيران.

وقال بزشکیان في كلمة ألقاها السبت خلال تكريم الفائزين في الأولمبيادات العلمية العالمية: “اجتمعوا الليلة الماضية لإعادة تفعيل آلية الزناد، لكن هل يمكن أن يغلقوا الطريق أمامنا؟ العقول والطاقات الفكرية قادرة إمّا على اجتياز العوائق أو على فتح مسارات جديدة”.

وأضاف: “يمكنهم قصف نطنز وفردو، لكنهم يجهلون أنّ الذين شيّدوا هذه المنشآت قادرون على بناء ما هو أعظم منها. هذه هي القوة الحقيقية التي لا يمكن وقفها”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ الثروة الحقيقية لإيران ليست في النفط أو الغاز أو الذهب، بل في طاقات الشباب المبدع والخلاق، مضيفاً: “إذا آمنا بأنّ كل فرد منّا منجم زاخر بالقدرات، فسوف نتمكّن من تحويل الحجر الأسود إلى ذهب”.

وأكد على أنّ “إيران تعقد آمالها على شبابها، فهم القادرون على بناء مستقبل مزدهر وجلب العدل والإنصاف، ولن يُسمح لكيان مزيف ومجرم بفرض إرادته على المنطقة”.

يُذكر أنّ الحفل شهد تكريم 38 طالباً فازوا بميداليات في أولمبيادات الاقتصاد، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الحاسوب، الفلك والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الرئيس ووزير التربية والتعليم.

المصدر: وكالة مهر