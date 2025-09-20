ترامب يخطط لفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات العمل H-1B

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة قدرها 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرات العمل H-1B، في خطوة تهدف إلى تقليص استخدام هذا البرنامج ضمن حملته الأوسع ضد الهجرة.

وأوضح المسؤول أن ترامب كان يستعد، أمس الجمعة، لتوقيع إعلان رئاسي يقيد دخول العمالة بموجب البرنامج إلا في حال دفع الرسوم الجديدة، كما يخطط لإدخال تغييرات على مستويات الأجور المعتمدة في البرنامج كوسيلة إضافية للحد من استخدامه.

ويُعد برنامج H-1B محورياً بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى وشركات التوظيف التي تعتمد على استقدام العمالة الأجنبية لتغطية احتياجاتها من الكفاءات التقنية، فقد حصلت شركة أمازون على أكثر من 10 آلاف تأشيرة H-1B في عام 2025، بينما حصلت شركتا مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز على أكثر من 5 آلاف تأشيرة لكل منهما، وفق بيانات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نشرت في وقت سابق تقريراً حول نية ترامب توقيع الإعلان الخاص ببرنامج H-1B، فيما تتابع الأسواق تأثير القرار المحتمل على شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل كوجنيزانت.