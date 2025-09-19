الجمعة   
    شي وجنرال ترامب يجران محادثة هاتفية

      أكد مصدر رسمي أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا مساء الجمعة محادثة هاتفية مهمة في ظل توترات تجارية واستراتيجية متصاعدة.

      وأوضح المصدر أن الاتصال جرى الساعة 20:00 بتوقيت بكين (12:00 ت.غ)، وقال: “مساء يوم 19 أيلول/سبتمبر، أجرى الرئيس شي جينبينغ محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

      ومن المتوقع أن يتناول الحوار قضايا شائكة عديدة، منها مستقبل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين البلدين كأكبر اقتصادين عالميين، إضافة إلى مناقشة احتمال عقد اجتماع مباشر بين الرئيسين.

      ويعد هذا الاتصال الهاتفي الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، والثالث منذ بداية العام، بعد مكالمتهما الهاتفية السابقة في 17 كانون الثاني/يناير.

      وفي سياق مباحثاتهما في 5 حزيران/يونيو، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه تلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة الصين، مؤكّدًا أنه دعا شي جينبينغ إلى زيارة الولايات المتحدة.

      المصدر: أ.ف.ب.

