وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله : عملية الشهيد الفارس المقدام القيسي تؤكد أن روح المقاومة في الأمة هي روح متأصلة

أصدرت وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله البيان بيانا قالت فيه :”لقد تلقينا بكل فخر واعتزاز نبأ إستشهاد الفارس المقدام ابن عشائر القيسية العربية الأردنية “الشهيد ‏البطل عبد المطلب القيسي” مقبلا غير مدبر بعد ان سطر واحدة من اروع ملاحم البطولة في مواجهة ‏العدو الصهيوني، حيث قام بقتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة عند معبر الكرامة على الحدود بين ‏أردن النشامى وفلسطين المحتلة”.

وأضاف البيان :”إن هذه العملية البطولية تؤكد مرة اخرى ان روح المقاومة في الأمة هي روح متأصلة وأن عزيمة ‏المؤمنين بتحرير فلسطين والمقدسات عزيمة راسخة لا تتزعزع وقد ذكر شهيدنا البطل في وصيته انه ‏ماض على نهج “الشهيد ماهر ذياب الجازي” الذي نفذ عملية بطولية مشابهة في نفس المكان وفي ‏نفس الشهر من العام الماضي”.

وتابع :”إن هذه العملية الجريئة وغيرها مما يسطره ابناء هذه الأمة النجباء تمثل نبض الأمة وروحها في الرد ‏على جرائم العدو الصهيوني ومجازره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني البطل خصوصا في قطاع ‏غزة، وهي تمثل الرسالة الأوضح لهذا العدو بأن كل ما يرتكبه من جرائم او ما يقوم به من اعتداءات ‏سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة او في اي ساحة اخرى من بلداننا العربية والإسلامية لن تجلب ‏له الأمن ولن تمنحه التفوق والهيمنة”.‏

وختم:”اننا اذ نحيي روح شهيدنا البطل نتوجه بأسمى آيات التبريك لعائلته الفاضلة ولعشيرته وسائر ابناء ‏الشعب الأردني الشقيق سائلين المولى عز وجل ان يلحقه بمقام الصديقين والشهداء وحسن اولئك ‏رفيقا.”‏

المصدر: وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله