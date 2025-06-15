دولي

تظاهرة في بروكسل رفضًا للعدوان على إيران وتنديدًا بالمجازر في غزة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء اليوم، تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على إيران، واستنكارًا للمجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف فوري للهجمات العسكرية، ورددوا شعارات تُدين سياسات الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة وطهران، مطالبين المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما وصفوه بـ”جرائم الحرب”.

كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء الدعم الأوروبي غير المشروط للاحتلال، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعبين الفلسطيني والإيراني في وجه العدوان، ورفضهم لتحويل المدن إلى ساحات قتل جماعي بغطاء دولي صامت.

المصدر: موقع المنار