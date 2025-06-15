عربي وإقليمي

تصعيد خطير: الاحتلال يستهدف أحياء سكنية في طهران وإيران تتوعّد بردّ أشد

في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق، تشهد العاصمة الإيرانية طهران استهدافات متكررة وعشوائية طالت مناطق سكنية مكتظة، دون أي مبرر أو وجود عسكري ظاهر، في تطور يطرح تساؤلات حول نية كيان الاحتلال بفرض معادلات جديدة عبر استهداف مباشر للمدنيين.

وقد تم استهداف عدة مواقع مدنية معروفة بكثافتها السكانية والحركة التجارية في ساعات الظهيرة، من بينها محيط شارع ولي عصر، وساحة ولي عصر الشهيرة، بالإضافة إلى مجمعات إلكترونيات وهواتف، ما أدى إلى أضرار بالغة في مناطق مدنية بحتة. كما طالت الاستهدافات مناطق متعددة، في توزيع يغطي مختلف جهات العاصمة: شمالًا، جنوبًا، شرقًا، وغربًا.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، وصف هذه الضربات بأنها عشوائية بامتياز، وهو ما أكده رئيس منظمة الهلال الأحمر، بير حسين كوليوند، الذي أشار إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف المدنيين بشكل مباشر، ما يشير إلى تصعيد قد يكون انتقاميًا بعد الرد الإيراني الذي شكّل تحولًا نوعيًا في المواجهة.

في السياق نفسه، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي على أن الجمهورية الإسلامية لم تكن البادئة في هذه الحرب، لكنها سترد بقوة إذا استمرت الاعتداءات، مؤكدًا أن الرد الإيراني المقبل سيكون أكثر تدميرًا واتساعًا. هذا الموقف أكد عليه كذلك اللواء علي شادماني، قائد مقر خاتم الأنبياء، الذي أشار إلى أن الرد المقبل سيكون أقسى وأشمل جغرافيًا.

بالفيديو | انفجار في منطقة شارع ولي‌ عصر وسط طهران

اللافت أن معظم الهجمات الصهيونية تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة، دون تسجيل تحليق لطائرات حربية أو إطلاق صواريخ بعيدة المدى، ما يعزز فرضية استخدام عناصر داخلية أو خلايا نائمة تنفذ عملياتها من داخل الأراضي الإيرانية. وقد أصدرت وزارة الأمن تعميمات تطالب المواطنين بالحذر والإبلاغ عن أي مركبات مشبوهة يُحتمل أن تُستخدم لإطلاق هذه الطائرات.

في المقابل، لا تزال الحياة اليومية في طهران تسير بوتيرة طبيعية نسبيًا. فقد شهدت العاصمة صباح اليوم حركة نشطة، حيث فتحت الدوائر الرسمية والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها كالمعتاد، ولم تُسجّل أي ازدحامات استثنائية في محطات الوقود أو الشوارع، ما يعكس ثقة المواطنين بفعالية الدفاعات الجوية.

المصدر: موقع المنار