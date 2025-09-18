الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:30
    لبنان

    الرئيس بري بحث مع عزيز وحيدر في أوضاع الطيران المدني واستقبل فهمي


      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والمدير العام الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للطيران المدني مستشار وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور جلال حيدر .
      وقد تم خلال اللقاء البحث في مستقبل الطيران المدني في لبنان وخطط وبرامج تنمية البنية التحتية للمطارات وأهمية دورها في تطوير الإقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب .

      واستقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي، وكان بحث في الأووضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

