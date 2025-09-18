النائب إيهاب حمادة: جنّبنا لبنان الانزلاق إلى الصدام الداخلي‏

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن “هناك استعداد عند بعض اللبنانيين للدفع باتجاه صدام داخلي- داخلي، ‏ولذلك عملنا بطريقة فيها الكثير من الحكمة، وجنّبنا لبنان الانزلاق إلى هذا الموقع، وكنا ثابتين وواضحين في أن الورقة ‏الأميركية تساوي تماماً الصدام الداخلي- الداخلي، وهذا ما قاله أمير قطر بالأمس بأنه يُراد للبنان أن يدخل في حرب أهلية، ‏وعبّر عن الورقة الأميركية بأنها تدفع باتجاه الصدام الداخلي”.‏

وخلال لقاء سياسي أقيم في مجمع السيدة زينب (ع) في بئر العبد أشار النائب حمادة إلى أنه “إذا ذهبنا إلى الصدام الداخلي، فهذا ‏يعني أننا حققنا هدف البعض في لبنان، والذي فيما لو حصل، لا يبقى معه لبنان موجوداً”، لافتاً إلى “أننا حذرنا ونبهنا من أن ‏البعض سوف يظل في موقع من يدفع بهذا الاتجاه، ولطالما حاول أن يأخذ البلد إلى صدام داخلي من أجل تحقيق حلم لا يزال ‏يراوده وخصوصاً في هذه اللحظة، وهو إقامة دويلته على جزء من لبنان، ولذلك يجب على اللبنانيين أن يعرفوا، أن سلوك ‏وموقف البعض هو مقدمة لتحقيق أهداف في تقسيم لبنان، وهذه اللعبة قائمة وخصوصاً بعد المستجد في سوريا وتحديداً في ‏السويداء، وهذا ما ينسجم مع الهدف والمشروع الإسرائيلي”.‏

ولفت النائب حمادة إلى أن “هناك همّ رئيسي الآن لدى البعض في الخارج والداخل يكمُن في إضعاف الثنائي الوطني في تمثيل ‏الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية المقبلة، والعمل على إيجاد ولو مجموعة مهما صغرت تدّعي تمثيلها للطائفة، كي يكتمل ‏الانقلاب علينا من خلال وجود ثلاث مؤسسات دستورية في سياق واحد، وهو خدمة المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، ‏وهذا ما يعمل عليه في هذه المرحلة”.‏

وختم النائب حمادة بالقول “في أول جلسة أيلول كنا نعتقد أننا ذاهبون إلى حرب أهلية، ولكننا اليوم بتنا في واقع آخر، وبات ‏كل اللبنانيين على قناعة أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ منّا إبرة واحدة، ولذلك كانت الدعوة لكل هذه الأمة، أن سقوطنا يعني ‏سقوط الأمة، وأن قوتنا يعني قوة الأمة، وأن الذي يتآمر علينا لصالح الإسرائيلي، سوف يكتشف واقعاً أنه تآمر على نفسه ‏ووجوده، وسيسقط هو، وسنبقى نحن بإذن الله”.‏

