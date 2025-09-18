حسن مراد: وعي العقلاء كفيل بإفشال مخططات العدو

قال النائب حسن مراد إن “لبنان لن يستقر إلا بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً من دون اجتزاء، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس شيوخ، وإقرار قانون انتخابي عصري”.

وحذّر مراد، في حديث له يوم الخميس، من “محاولات العدو الإسرائيلي جرّ البلد إلى اقتتال داخلي”، مؤكدًا أن “وعي العقلاء كفيل بإفشال هذه المخططات”.

من جهة ثانية، أكد مراد “التمسك بمقررات قمة الدوحة، والكلمة العربية الموحّدة”، وحيّا “نضال وصمود شعب فلسطين وشهداءه الأبرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام