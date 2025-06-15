لبنان

الطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد



اصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا جاء فيه:

” بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل قامت المديرية العامة للطيران المدني بمتابعة موضوع اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ مع الشركة المعنية والوكيل السياحي في لبنان، حيث قامت الشركة بتقديم طلب فوري إلى المديرية للموافقة على نقل المواطنين اللبنانيين عبر شركة طيران رومانية، ووضع جدول زمني لنقلهم إلى لبنان، إبتداء من صباح الغد، وقد أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام