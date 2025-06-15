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الرئيس الإيراني بزشكيان: إذا تواصلت الاعتداءات فستُقابل بردود أشد إيلامًا

حذّر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، من أنّ استمرار الاعتداءات الصهيونية سيُقابل بردود أكثر حزمًا وإيلامًا من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، شدّد بزشكيان على أنّ العدوان الصهيوني الأخير الذي طال الأراضي الإيرانية، وانطلق من أجواء وأراضٍ تعود لدولة صديقة وشقيقة، يُجسّد بوضوح الطبيعة العدوانية والإجرامية لهذا الكيان، ويبرهن على استخفافه التام بالقوانين والأعراف الدولية المعترف بها.

وأكّد الرئيس الإيراني أنّ التغاضي عن هذا النهج الإجرامي سيعرّض دولًا أخرى في المنطقة للخطر، داعيًا إلى موقف موحّد من العالم الإسلامي. وقال: “لم نكن البادئين بالحرب، ولكننا دافعنا بقوة، وإذا تكرّرت الاعتداءات، فإنّ المعتدين سيواجهون ردًّا أكثر إيلامًا وحزمًا.”

السوداني: نقف بثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تضامن العراق الكامل مع إيران، مقدّمًا تعازيه في استشهاد عدد من القادة والمواطنين الإيرانيين إثر العدوان الصهيوني، ومؤكدًا: “نحن وإيران في خندق واحد وجبهة واحدة، ونُدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الصهيونية.”

وأضاف السوداني أنّ الرد الإيراني على هذا العدوان هو موضع فخر واعتزاز.

المصدر: وكالة مهر