بيروت تشهد تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين وقطعاً للطرق

نفذت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تحركًا احتجاجيًا انطلق من ساحة “رياض الصلح” وسط بيروت، للمطالبة بالمساواة ورفع معاشاتهم التقاعدية واتهمت الرابطة رئيس الحكومة نواف سلام بعدم التعاطي الجدي مع هذه المطالب والاكتفاء بطرح رؤى بعيدة المدى لا تلامس حجم الأزمة ولا تعالج الواقع القائم.

وللمزيد عن هذا التحرك الاحتجاجي، معنا مراسل قناة المنار جعفر عباس

وحاولت مجموعة من المحتجين إزالة الشريط الشائك في محيط السرايا الحكومي للتقدم الى داخل ، قبل أن ينسحبوا من المكان ويقطعوا مداخل وسط بيروت بالاطارات المشتعلة من جهات الصيفي وبشارة الخوري وساحة الشهداء ما تسبب بزحمة سير خانقة وحجزت الاف المواطنين داخل سياراتهم لساعات عدة.

المصدر: موقع المنار