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الجيش الإيراني يتوعّد العدو الصهيوني بضربات قاسية وعمليات الردع مستمرة حتى الندم الكامل

شدّد القائد العام الجديد للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، على أن قوات الجيش الإيراني تصدّت منذ اللحظات الأولى للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، مؤكّدًا استمرار توجيه الضربات القاسية للكيان المزيّف والقاتل للأطفال.

جاء ذلك في رسالة شكر بعث بها إلى القائد العام للقوات المسلحة، الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وقال حاتمي في الرسالة:

“أهنئكم بمناسبة عيد الغدير السعيد، عيد الولاية وإتمام النعمة الإلهية، وأعزيكم في استشهاد القادة والعلماء والمواطنين الأبرياء الذين ارتقوا بفعل عدوان الكيان الصهيوني المزيف والإجرامي. أرفع لمقامكم السامي، أيها القائد الحكيم والبصير، أسمى آيات الاحترام والتقدير.”

وأضاف: “بتكليفي بهذه المسؤولية الجسيمة، وبثقة القائد العام (دام ظله العالي)، أجدد عهدي على مواصلة المسار المستنير للثورة الإسلامية، مستلهمًا تضحيات الشهداء الأبرار، متعهّدًا، إلى آخر رمق، بالوقوف مع رجال الجيش الشجعان في مختلف صنوفه: البرية، الجوية، البحرية، والدفاع الجوي، لحماية استقلال الوطن ووحدة أراضيه ونظامه المقدّس”.

وأشار حاتمي إلى أن الجيش الإيراني، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الغادر، أظهر بسالة فائقة في الدفاع عن حرمة البلاد، مستلهمًا شجاعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحت راية “ذو الفقار حيدر”، متعهّدًا بمواصلة الضربات الموجعة للكيان الصهيوني المزيّف.

وختم بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، في ظل توجيهات القائد العام، لبناء جيش ثوري ومتطوّر، يعزّز القدرات القتالية، ويرتقي بجاهزية القوات المسلحة، بالتكامل مع سائر الأجهزة العسكرية.

اللواء شادماني: العمليات مستمرة حتى يشعر العدو بالندم الكامل

أعلن اللواء علي شادماني، قائد مقر “خاتم الأنبياء (ص)” المركزي، أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني ستتواصل بوتيرة أعنف وأوسع حتى يشعر العدو بندم حقيقي.

وقال شادماني في تصريح صحفي: “القوات المسلحة الإيرانية، الجاهزة والقوية، مستمرة في تنفيذ عملياتها المتتالية ضد الكيان المعتدي، ولن تتوقف حتى يتحقّق الردع الكامل ويُرغم العدو على التراجع”.

وأضاف أن هذه العمليات تأتي ردًا مباشرًا على الجرائم الصهيونية، مؤكدًا تصميم الجمهورية الإسلامية على الاستمرار في هذا المسار حتى تحقيق أهدافها.

يُذكر أن اللواء شادماني عُيّن مؤخرًا قائدًا لمقر “خاتم الأنبياء (ص)” المركزي، خلفًا للواء رشيد الذي استُشهد في الهجوم الإرهابي الصهيوني الذي استهدف العاصمة طهران.

المصدر: مواقع