السفير اليوناني في طهران مستعرضاً مسار العلاقات بين البلدين

اختتم السفير اليوناني لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستيليانوس غفريئيل، مهمته الدبلوماسية في طهران، بلقاء وزير الخارجية عباس عراقجي، في مقر الوزارة بطهران.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين إيران واليونان خلال فترة عمل السفير، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تم التطرق إلى القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، وأهمية استمرار الحوار بين طهران وأثينا بما يخدم مصالح الشعبين.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود السفير خلال فترة عمله، مؤكّدًا تطلع إيران إلى مواصلة تطوير العلاقات مع اليونان على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

من جانبه، أعرب السفير غفريئيل عن شكره للجهات الإيرانية على ما لقيه من تعاون وتسهيل لمهامه، متمنيًا المزيد من التقدم للعلاقات الثنائية في المستقبل.

المصدر: وكالة يونيوز