القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفاً إسرائيلياً في يافا ومطار رامون في ايلات

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، أطلقت خلالها صاروخًا باليستيًا فرط صوتيًا من نوع “فلسطين 2″، مستهدفًا هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأدت إلى حالة من الهلع بين ملايين الصهاينة الغاصبين الذين لاذوا بالملاجئ.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية تمثل انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يمارسه العدو الإسرائيلي بحق إخوانهم في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وأضاف العميد سريع أن سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت ما يُسمّى مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها إلى جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخوانهم في قطاع غزة، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وحذر العميد سريع من أن الصمت على هذه الجريمة المروعة والبشعة سيدفع العدو للتمادي أكثر في عدوانه على البلدان العربية والإسلامية، مؤكدًا أن هذا العدوان الإجرامي الوحشي قد يمتد إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب والدول للصمود والمواجهة.

وشدد على استمرار القوات المسلحة اليمنية في أداء واجباتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الإسرائيلي، بإطلاق صفارات الإنذار في معظم مغتصباته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن، يحمل رؤوسًا حربية متعددة.

وذكرت تلك الوسائل أنّ صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة، منها يافا المحتلة (المعروفة لدى الاحتلال باسم “تل أبيب”)، وغربي القدس المحتلة، إضافة إلى مناطق الوسط، مشيرة إلى أنّ الصاروخ أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار اللد، المعروف لدى الاحتلال باسم “بن غوريون”.

وأكدت وسائل اعلام العدو أنّ طائرة الرئاسة الإسرائيلية “جناح صهيون” اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا أثناء تدريب بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وأوضحت وسائل إعلام الاحتلال أنّ الصاروخ اليمني أُطلق في وقت مباراة رياضية كبرى في تل أبيب، ما استدعى إخلاء الملعب بشكل عاجل.

المصدر: موقع المنار