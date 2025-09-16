الملتقى الاعلامي العربي اعلن انعقاد دورته المقبلة في 29 و30 تشرين الأول في بيروت

اعلن الملتقى الاعلاميُ العربيُ انعقادَ دورتِه الحاديةِ والعشرينَ يومَيّ 29 و30 تشرينَ الأول المقبلِ في العاصمة اللبنانية بيروت .

اعلانُ الملتقى جاء خلالَ مؤتمرٍ صحافيٍ مشترك لامينِه العامّ ماضي الخميس ووزيرِ الاعلامِ اللبناني بول مرقص بحضورِ ممثلينَ عن وسائلِ الإعلامِ اللبنانية والمؤسساتِ العاملةِ في مجال الإعلام . ويخصِصُ الملتقى دورتَه لموضوع “الإعلام والتنمية”، تحت شعار: “شراكةُ الحاضرِ وتحالفُ المستقبل” على ان يشاركَ فيها وزراءُ إعلامٍ عربٌ ورؤساءُ تحرير ومسؤولو محطاتٍ فضائية ، إلى جانبِ نخبةٍ من الشخصياتِ الإعلاميةِ والفكريةِ والثقافية.

وقال وزير الاعلام “تكتسب هذه الدورة أهمية مضاعفة، إذ تنعقد مع انطلاق العهد الرئاسي الجديد وفي زمن يشهد فيه الإعلام العربي والعالمي تحولات كبرى في بنيته وأدواته ومفاهيمه، تحت تأثير تسارع التكنولوجيا وتعدد مصادر المعلومات، وظهور أنماط جديدة من التفاعل الرقمي أعادت رسم علاقة الجمهور بالإعلام، وأفرزت واقعا إعلاميا مغايرا بالكامل بحيث سيوفر الملتقى فضاء استراتيجيا للنقاش وتقديم الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، تأكيدا على دور الإعلام العربي في صياغة خطاب جامع ومسؤول”.

واردف: “الأهم أن هذا الملتقى يتجاوز كونه محطة فكرية، ليصبح مناسبة رمزية لعودة الأشقاء العرب إلى بيروت، المدينة التي اشتاقت إليهم بقدر ما اشتاقوا إليها، فتفتح ذراعيها لتحتضنهم من جديد، وتجدد حضورها كعاصمة دائمة للعروبة، وعاصمة للقاء والتلاقي”.

بدوره، قال الامين العام للملتقى: ” منذ ان انطلق الملتقى الاعلامي العربي عام 2003 في الكويت كان الاعلام اللبناني من أوجه النجاح حضورا ومشاركة وتغطية، ولقد شاركت معنا اسماء كبيرة من الاعلام اللبناني تم تكريمها، وشكلت دعما لنا وكانت من اسباب نجاح الملتقى، لذلك أشعر بالفخر والسعادة ان يعقد هذا الملتقى اليوم في لبنان بلد الحضارة والاشعاع الاعلامي والثقافي والفكري”.

وتابع: “شعارنا هذا العام “الاعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل”. ومن المهم جدا وبما أن لبنان مقبل على مشاريع تنموية مستقبلية أن يكون للاعلام دورا، بالطبع سيكون هناك كثير من القضايا التي ستطرح وشراكات استراتيجية مع الأونيسكو والصندوق العربي للتنمية ومع المعهد العربي للتخطيط ومع الكثير من الجهات المحلية والدولية المعنية بمواضيع التنمية والاعلام والثقافة، وهذا ما سيعطي الملتقى الكثير من الدعم والنجاح”.

وأشار الى أن “الملتقى سيكون على مدى يومين في نهاية تشرين الأول المقبل، وسيناقش الكثير من القضايا”.

واردف: “هذا المنتدى لن ينجح من دونكم انتم الاعلاميبن، فنحن ننظمه ولكن وجود الاعلام والاعلاميين والدعم الاعلامي الذي سيلاقيه سيشكل حافزا للنجاح، والنجاح بالنسبة الينا هو ان نظهر للإعلاميين المشاركين الذين ستتم دعوتهم سواء من وزراء اعلام او اعلاميين او طلبة اعلام، بأن الاعلام اللبناني حيوي وفعال ومتماسك ومتقدم ومتطور، ولهذا سنحاول قدر المستطاع إشراك الاعلاميين في جلسات ومحاور هذا المنتدى والبرامج الاخرى، ونحن تكلمنا مع وزيرة السياحة ليكون هناك برنامج سياحي مصاحب للملتقى، وكذلك مع وزيرة الشباب والرياضة أن يكون هناك دور للشباب، ومن المهم وجود الشباب الاعلامي اللبناني، والامر نفسه مع وزيرة التربية”. واكد “ان وجود الطلبة وحضورهم أمر مهم، ونحن منفتحون على مناقشة كل القضايا التي تهمهم، وهذا كله سيعود علينا بالمنفعة. وكما قلنا اي اعلامي زميل او زميلة لديه فكرة او مقترح نحن حاضرون للتواصل، كذلك وزارة الإعلام”.