مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 16-09-2025

لم تَحسمِ الامةُ امرَها بوجهِ عدوِّها في قِمَمِ قطر، فتيقنَ ضَياعَ قرارِها، وقررَ معركةً وصفَها بالحاسمةِ في غزة . والاخطرُ انَ بعضَ المجتمعين كانَ حاسماً بقرارِه عدمَ معاداةِ الصهاينةِ رغمَ جرائمهِم التي تفوقُ الوصفَ في غزةَ وتمتدُ الى الضفةِ ولبنانَ وسوريا واليمنِ فقطرَ وايران، والاكثرُ خطورةً انَ بعضَ الحاضرين على طاولةِ الاستنكارِ في قطر متواطئونَ معَ بنيامين نتنياهو في حربِ الابادةِ على قطاعِ غزة ..

اما اهلُ القطاعِ فحاسمونَ قرارَهم، عازمون على امرِهم بالعيشِ بعزةٍ في غزةَ او الشهادةِ على ارضِها التي لن تكونَ لعدوِّها، ولا لتجارِ العالمِ والامةِ الباحثينَ عن صفقاتِ السياسةِ والمالِ بينَ جثثِ الاطفالِ واوجاعِ اهلِهم ..

هو اولُ الردِّ واَوضَحُه على قادةِ الامتينِ العربيةِ والاسلاميةِ الذين لم يَتخذوا خطوةً واضحةً ضدَّ الحكومةِ الصهيونية ، بل مَدُّوا لها يدَ السلامِ باحياءِ رميمِ مبادرةِ بيروتَ العربية، وهي التي تَمُدُّ مخالبَها وانيابَها لتَنهشَ باطفالِ الامةِ بالتزامنِ من غزةَ الى النبطية فالحُديدةِ اليمنية ..

وما يُدمي القلبَ ويُذهبُ العقلَ انَ وزيرَ الخارجيةِ الاميركيةِ الذي وقفَ الى جانبِ بنيامين نتنياهو وهو يعلنُ عمليتَه العسكريةَ لاحتلالِ مدينةِ غزةَ وقتلِ وتهجيرِ مئاتِ الآلافِ من اهلِها، ذهبَ الى الدوحةِ القطريةِ مطالباً حكومتَها بمواصلةِ الوَساطةِ في مفاوضاتِ وقفِ اطلاقِ النار، ولا كأنَ الصواريخَ الاميركيةَ المُسيَّرةَ اسرائيلياً قد اَصابت هيبةَ وامنَ الدولةِ الخليجيةِ بندوبٍ بليغة، وطالت شظاياها الامتينِ العربيةَ والاسلامية..

سَكَتَ العربُ والمسلمونَ فاستباحَ الصهاينةُ دولَهم وهددوا مصرَ وتوعدوا تركيا، وفاضَ التطرفُ الصهيونيُ قتلاً وتدميراً وتنكيلاً، ولا من يَسمعُ من الشعوبِ العربيةِ والاسلاميةِ الا بعضُ الانين وصواريخُ يمنية، فيما الصوتُ الهادرُ فمن شعوبِ الغربِ الذي هبَّ بعنوانِ الانسانية، فحاصروا حكوماتِهم وساقُوها الى قراراتٍ تاريخيةٍ اكبرَ بكثيرٍ من تلكَ العربيةِ والاسلامية..

وفي الرزنامةِ التاريخيةِ اليوم مصادفةٌ ذاتُ دلالة، اِنها مجزرةُ صبرا وشاتيلا التي نَفّذَها الصهاينةُ وعملاؤهم في ضاحيةِ بيروت، يومَ ضَحَّتِ الامةُ بآلافِ اللبنانيينَ والفلسطينيينَ وتَركتهُم بلا سلاحٍ تحتَ نارِ الحاقدينَ والمعتدين.. وكأنَ التاريخَ يريدُ اَن يُعيدَ نفسَه، لولا يقينُ اهلِ المقاومةِ في لبنانَ وفلسطينَ انَ المؤمنَ لا يُلدغُ من جُحرٍ مرتين..

بقلم: علي حايك

تقديم : كوثر الموسوي نون

المصدر: موقع المنار